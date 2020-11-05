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اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 5 اصابات جديدة إضافة لحالة وفاة

منذ 38 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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سجل التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون مستجدات كورونا حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بناء لتقرير طبيب – قضاء مرجعيون والبلديات، الاتي:

حالات جديدة: خمس حالات ( 2 عديسة – 2 قبريخا – 1 الطيبة).
حالات وافدة: حالة واحدة الى بلدة حولا.
حالات الشفاء :لا يوجد.
حالات الوفاة: حالة وفاة في بلدة قبريخا.

و بناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد و منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 417 إصابة و حالات الشفاء 307 حالة و 14حالة وفاة يوجد حاليا قيد المتابعة 68 حالة مصابة مؤكدة مخبريا ” 65 منها قيد الحجر المنزلي و3 حالات في مستشفى النبطية الحكومي”.

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