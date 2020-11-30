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اتحاد بلديات جبل عامل يقر إجراءات لمواجهة انتشار كورونا

منذ 24 دقيقة
اتحاد بلديات جبل عامل

اتحاد بلديات جبل عامل

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أعلنت خلية ادارة الازمات في اتحاد بلديات جبل عامل، في بيان، أنها “في اطار اجتماعاتها الطارئة والمفتوحة، عقدت اجتماعا لمناقشة المستجدات الطارئة حول انتشار فيروس كورونا والمرحلة الخطيرة التي تمر بها قرى الاتحاد، وتم الاتفاق على الآتي:

1- تفعيل خلية ادارة الازمة في جميع البلديات واشراك أطباء وممرضين وفئة الشباب
2- التوعية المجتمعية ومشاركة الفاعليات في القرى والبلدات
3- التشدد ومراقبة عملية تطبيق معايير السلامة العامة والصحية لدى الافراد والمؤسسات والمحال التجارية والغذائية: انذار، ضبط …
4- دعوة القوى الامنية للقيام بدورها وقمع المخالفات
5- إعلان أسماء المخالفين لتطبيق اجراءات السلامة العامة -أفراد ومؤسسات- واتخاذ أقسى العقوبات
6- دعوة الناس ممن يخالطون بشكل كبير نتيجة ظروف عملهم، الى الابتعاد قدر المستطاع عن كبار السن، الذين هم أصحاب المناعة الضعيفة
7- إغلاق المقاهي واماكن التجمعات في القرى التي ينتشر فيها الوباء
8- دعوة أصحاب المطاعم الى تشغيل خدمة التوصيل فقط ومنع التجمعات
9- مواكبة عودة الطلاب الى المدارس وبالاخص مراقبة ومتابعة عملية نقل الطلاب من المنزل الى المدرسة، وإنشاء قاعدة معلومات بأصحاب الباصات وأسماء الطلاب في كل باص
10- منع اقامة المناسبات الدينية وغيرها التي يتجمع فيها الناس
11- رعاية العوائل الفقيرة المحجورة وتقديم الدعم لها”.

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