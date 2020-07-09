اتحاد بلديات قضاء صور: 3 إصابات جديدة مثبتة ومؤكدة مخبريا في مخيم الرشيدية

أعلنت ووحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور بأنه تم تسجيل منذ قليل ثبوت 3 إصابات جديدة بفايروس covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا في مخيم الرشيدية – قضاء صور من بين المقيمين .

وبناء عليه وبعد التواصل مع الجهات المعنية في منظمة الانروا والتنسيق مع وزارة الصحة العامة سيتم غدا اجراء فحوصات عشوائية في المخيم لمخالطي الاشخاص المصابين.

وفي السياق، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 66 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2011.

توازياً، اعتبر وزير الصحة حمد حسن أن “الأرقام التي سجلت من أسبوع هي صادمة وهي تحذر من خطر الانزلاق والتفشي المجتمعي.

ورأى أن التطمين لا يجب أن يكون للمواطن اللبناني لأنه سيصبه غير مسؤولاً.

وقال، “نحن نتتبع مصدر العدوى وأتمنى على كل المخالطين ولا يتأخر بالتواصل معنا لإقامة الفحص، وكورونا ليس عيبا، والمطلوب أن يكون هذا التعاون الهادئ والثقة بالدولة بأنها الملجأ لكل اللبنانيين لنعمل سويا بخدمة الإنسان والوطن”.

أكدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبعد الاتصالات التي قامت بها مع كل من قائمقام صور ورئيس بلدية صور أن “الخبر الذي يتم تداوله عن عزل مدينة صور، هو خبر كاذب ولا أساس له وبعيد كل البعد من الحقيقة”.

وردت قناة المنار عبر موقعها الرسمي، تنفي ما نسب اليها من إشاعات وتلفيقات في شأن مضمون الخبر.

وطمأنت أهل مدينة صور بأنه وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور تبين أن كل فحوص ال PCR التي تم أخذها اليوم من الدائرة الضيقة للمصاب (إ. د.) جاءت كلها سلبية.