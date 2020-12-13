اتحاد كوارث صور: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، بأنه تم اليوم تسجيل 37 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين بينهم حالتان من التابعية الفلسطينية.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد توزعت الاصابات على الشكل التالي:

العباسية 7، معركة 4، صور 3، قانا 3، مجدل زون 3، المساكن 3، الشعيتية 3، البرج الشمالي 1، طيرفلسيه 1، المنصوري 1، بدياس 1، جل البحر 1 البازورية 1، طيردبا 1، شحور 1، عيتيت 1، صريفا 1، دير قانون رأس العين 1، وعين بعال 1.

وتم تسجيل حالة وفاة لمسنة مصابة ب covid 19 تعاني أمراضا مزمنة.

وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 3912 مصابا توزعوا وفق التالي:

3675 حالة محلية من بينهم 610 حالات من التابعية الفلسطينية و68 من التابعية السورية.

ولفتت الوحدة في بيانها، الى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من جميع الأهل “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل” .