اتحاد نقابات العمال: لوضع حدّ لكارتيل المولّدات

طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، “وزير الداخلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية بوضع حد لكارتيل مولدات اشتراك الكهرباء لفرضهم على المواطنين الدفع بالفريش دولار وتسعير الكيلووات على أهواء جشعهم واستغلالهم للأوضاع”.

وأشار إلى “دق ناقوس الخطر، ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد من ضياع العام الدراسي، وتشريد آلاف الطلاب نتيجة الإهمال المتعمد من وزارة التربية وحكومة صندوق النقد الدولي، من خلال عدم تعزيز المدرسة الرسمية وتفلت كارتيل المدارس والجامعات الخاصة من عقاله وفرض أقساطه المدرسية بالفرش دولار”. وسأل: “أي جريمة ترتكب اليوم بحق العلم والانسان؟”

كما أعلن “التضامن مع المعلمين في إضرابهم كما يجري في الإدارات العامة”، داعيًا “الى ملاقاتنا في منتصف الطريق واهل التلاميذ وسائر الطلاب، من اجل اعلان العصيان المدني الشامل”.