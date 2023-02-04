السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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اتحاد نقابات عمال الفنادق والمطاعم أعلن المشاركة بالإضراب

منذ ساعة واحدة
فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس

أحد الفنادق في لبنان

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أعلن اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو، مشاركته في الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام الاربعاء المقبل في 8 الحالي.

وقال في بيان: “لما بات ابتزاز العامل اللبناني في القطاع السياحي سهلا للغاية، ولأن 90% من العمال في هذا القطاع لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور وبدل النقل المعدلين وفقا للقانون، وبعض الأطراف متهربة من تسجيل موظفيها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبعض أصحاب العمل يتهربون من ضرائب الدولة والأعباء التي تفاقمت عليهم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، ويستحصلون من 30% الى 70% من رواتب موظفيهم كي يغطوا هذه التكاليف الباهظة، وبما أنه وبموافقة الدولة كل شيء أصبح مدولراً، ما عدا الرواتب ما زالت تعطى بالعملة الوطنية، وتنفيذا لقرار الإتحاد العمالي بتنفيذ الإضراب العام يوم الأربعاء المقبل في 8 الحالي، نعلن مشاركتنا بهذا التحرك، ونطلب تنفيذ العصيان المدني حتى انتخاب رئيس للجمهورية”.

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