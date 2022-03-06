اتصالات دولية لمعالجة موضوع الأمن الغذائي في لبنان

أوضح وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ان لبنان يجري اتصالات دولية لمعالجة موضوع الأمن الغذائي، مشيراً الى ان الافق ليس مسدوداً.

ولفت الحلبي في حديث إذاعي الى وجود انكماش عالمي في التصدير في العديد من الدول خشية من تطور الحرب في اوكرانيا وتفاقم تداعياتها.

وأكد الحلبي ان طرح موضوع الميغاسنتر عشية اقفال باب الترشيحات من شأنه ان يفتح باب الطعون بالعملية الانتخابية، وبالتالي الى الاطاحة بالاستحقاق الانتخابي، مستبعداً انجازه.

يذكر أنه وعلى الرغم من التطمينات التي تبديها بعض المستويات الرسمية والاقتصادية حول انّ مخزون الطحين والمواد الغذائية وكذلك المواد الأساسية كافٍ لفترة شهر ونصف، الّا انّها في رأي خبراء اقتصاديين تطمينات مؤقتة، أقرب الى إبر مخّدرة لا أكثر.

فالوضع مخيف لا بل مرعب، حيث لن يطول الوقت وستفقد الإبرة المخدّرة مفعولها، وسنعود الى الاصطدام بواقع لبناني ضعيف جداً، عاجز عن تلبية أساسيات حياته وتأمين رغيف خبز.