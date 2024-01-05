الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 5 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتفاق بين شقير والأسمر بشأن الأجور وبدل النقل.. ماذا تضمّن؟

منذ 46 دقيقة
الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، في بيان مشترك اليوم، توصلهما إلى اتفاق خلال لقاء جمع شقير والأسمر مساء أمس، في ما خص الأجور وبدل النقل، وقضى الاتفاق بالآتي:

– رفع بدل النقل من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة كل يوم عمل أسوة بالقطاع العام.

– البحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة.

وأوضح البيان أن “البحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة، يأتي على خلفية التداعيات الاقتصادية السلبية والخسائر التي تكبدتها المؤسسات، نتيجة حرب غزة والأحداث في جنوب لبنان، وعدم قدرتها على تحمل أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيتم مناقشته في وقت لاحق، بعد استتباب الأوضاع وعودة النشاط الإقتصادي إلى وضعه الطبيعي السابق لحرب غزة”.

وأعلن الطرفان “استمرار التواصل والتشاور لمواكبة الأوضاع وإتخاذ المواقف المناسبة لتدعيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واتفق الطرفان على وضع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في جو الاتفاق ليأخذ الموضوع مساره القانوني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وليد جنبلاط
    وفد من "التقدمي" في السفارة الإيرانيّة.. ورسالة من جنبلاط إلى رئيسي
    عناصر من قوى الأمن
    بالأرقام.. تراجع كبير بالجرائم المُهمّة خلال العام 2023
    وسيم منصوري
    منصوري: العلاقات المصرفية مع الإمارات لم تتغيّر

    الأكثر قراءة

    الناقورة
    بعد تهديدات نصر الله.. مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حزب الله في الناقورة
    الشقة التي تم اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري
    مصدر أمني لبناني يكشف لفرانس برس تفاصيل جديدة عن اغتيال صالح العاروري
    سمير جعجع
    جعجع يطرح "علامات استفهام": وضع لبنان غامض وكلّ الاحتمالات واردة!