اتفاق بين شقير والأسمر بشأن الأجور وبدل النقل.. ماذا تضمّن؟

أعلنت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، في بيان مشترك اليوم، توصلهما إلى اتفاق خلال لقاء جمع شقير والأسمر مساء أمس، في ما خص الأجور وبدل النقل، وقضى الاتفاق بالآتي:

– رفع بدل النقل من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة كل يوم عمل أسوة بالقطاع العام.

– البحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة.

وأوضح البيان أن “البحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة، يأتي على خلفية التداعيات الاقتصادية السلبية والخسائر التي تكبدتها المؤسسات، نتيجة حرب غزة والأحداث في جنوب لبنان، وعدم قدرتها على تحمل أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيتم مناقشته في وقت لاحق، بعد استتباب الأوضاع وعودة النشاط الإقتصادي إلى وضعه الطبيعي السابق لحرب غزة”.

وأعلن الطرفان “استمرار التواصل والتشاور لمواكبة الأوضاع وإتخاذ المواقف المناسبة لتدعيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واتفق الطرفان على وضع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في جو الاتفاق ليأخذ الموضوع مساره القانوني”.