اتفاق على تفويض وزير المال التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي

اتفق ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مع رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​، على تفويض وزير ​المال​ ​غازي وزني​ التفاوض مع ​البنك الدولي​ حول قرض لمشروع شبكة الامان الاجتماعي في ​حالات​ الطوارئ للاستجابة للازمات، مع الاخذ في الاعتبارات الملاحظات الآتية:

_ العمل على تخفيض ​الفائدة​ لتصبح 1% بدلاً من 1,5 % خلال فترة تسديد القرض ( 18 الى 20 سنة).

_ أن يتم تضمين اتفاقية القرض تعيين لجنة وزارية بقرار صادر عن مجلس الوزراء لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع.

_ المباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد اقصى من تاريخ صدور مرسوم ابرام الاتفاقية.

_ العمل على تأمين ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية.

ووجّهت ​رئاسة الجمهورية​ رسالتين في هذا المعنى الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المال