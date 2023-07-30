اتفاق على وقف إطلاق النار في عين الحلوة بدءاً من السادسة مساء

عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك اجتماعا لها في مكتب حركة أمل في مدينة صيدا بحضور وفد من قيادة الحركة وممثل عن حزب الله وممثل عن الشيخ ماهر حمود .

وصدر عن المجتمعين بيان اعلنوا خلاله الاتفاق على ما يأتي:

1- وقف فوري لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة والعمل من كافة الأطراف على سحب المسلحين من الطرقات والعمل على ضبط الوضع داخل المخيم

2- تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك تسعى للوصول الى الحقيقة حول اغتيال العميد أبو اشرف العرموشي ورفاقه وتسليم الفاعلين الى الأجهزة والسلطات الأمنية المختصة في الدولة اللبنانية

3-الالتزام بما اقر باجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا الذي انعقد اليوم بتاريخ 30/7/2023 حول حادثة الامس، وتعهد جميع المجتمعين بالإجماع بتنفيذ ما ورد أعلاه في البيان وتسليم جميع المتورطين الى أي جهة انتموا.