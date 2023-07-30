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اتفاق على وقف إطلاق النار في عين الحلوة بدءاً من السادسة مساء

منذ 4 دقائق
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك اجتماعا لها في مكتب حركة أمل في مدينة صيدا بحضور وفد من قيادة الحركة وممثل عن حزب الله وممثل عن الشيخ ماهر حمود .

وصدر عن المجتمعين بيان اعلنوا خلاله الاتفاق على ما يأتي:

1- وقف فوري لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة والعمل من كافة الأطراف على سحب المسلحين من الطرقات والعمل على ضبط الوضع داخل المخيم

2- تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك تسعى للوصول الى الحقيقة حول اغتيال العميد أبو اشرف العرموشي ورفاقه وتسليم الفاعلين الى الأجهزة والسلطات الأمنية المختصة في الدولة اللبنانية

3-الالتزام بما اقر باجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا الذي انعقد اليوم بتاريخ 30/7/2023 حول حادثة الامس، وتعهد جميع المجتمعين بالإجماع بتنفيذ ما ورد أعلاه في البيان وتسليم جميع المتورطين الى أي جهة انتموا.

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