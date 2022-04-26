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اتفاق فرنسي - سعودي.. مشاريع انسانية وانمائية بقيمة 30 مليون يورو في لبنان

26 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2022 8:28 مساءً
العلمان السعودي والفرنسي

العلمان السعودي والفرنسي

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أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت أنّ كلًا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية و”مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية” في بيروت، سيوقّعان اتفاقا يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان. ويوفر هذا الاتفاق دعما ماليا بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.

ويمثل هذا الاتفاق، وفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي في 4 كانون الأول في جدة، مرحلة هامة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس في 28 شباط في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان.

واشارت السفارة في بيان الى أنّ هذه المشاريع تلبّي احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحا في قطاعي الصحة والأمن الغذائي، ذوي الأولوية. وترمي إلى دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة، التي تشمل الغذاء، إلى الفئات المحرومة.

الى ذلك، أكّدت وقوف فرنسا إلى جانب الشعب اللبناني. ومواصلة تأكيد مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للاصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 أيار 2022.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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