اجتماعٌ طارئ لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.. إليكم التفاصيل

عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعاً طارئاً تناول آخر المستجدات، خصوصاً ما يتعلق بجدول أعمال مجلس الوزراء الإثنين 6 شباط 2023 والمخصّص للشؤون التربوية.

بعد التداول وتأكيداً على مواقفه السابقة والثابتة وحرصاً على استمرارية العام الدراسي وعلى حفظ وحدة الاسرة التربوية وتعزيز تعاونها، أصدر الاتحاد البيان الآتي:

أولاً، يستغرب الاتحاد انعقاد جلسة وزارية مخصصة للشؤون التربوية دون استشارته أو الاستماع إلى رأيه في ما خصّ التحديات والصعوبات التربوية التي يواجهها مع التذكير أن القطاع التربوي الخاص يحتضن اكثر من 70% من تلامذة لبنان.

ثانياً، تقوم المدرسة الخاصة بخدمة وطنية عامة، عمادها المعلم الذي يعتبر عمله مهمة وطنية بامتياز، لذلك، وإضافة الى ما تقدمه إدارات المدارس، يدعو الإتحاد الحكومة إلى تقدير عمل المعلم ومبادلته بتحسين ظروف معيشته وافادته من الخدمات التي تمكنه من الاستمرار بالقيام بواجبه.

ثالثاً، إن عدم ادراج وضع المدرسة الخاصة المجانية على جدول الأعمال يهدد اكثر من مئة ألف تلميذ والآلاف من المعلمين بالتشرّد، لذلك يدعو الإتحاد الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ قرار عاجل بدفع مستحقاتها المتوجبة على الدولة منذ 5 سنوات، مراعية القيمة الشرائية لهذه المنح باحتسابها على دولار15000 ل.ل.

رابعاً، يطالب الاتحاد الحكومة بضمان وحدة الأسرة التربوية، التي أثمر تعاونها استمرارا للعام الدراسي، وذلك من خلال عدم إصدار قرارات ومراسيم تتسبب بإرباك العام الدراسي ونزاعات فيما بينها نحن بالغنى عنها في هذه الظروف القاسية.