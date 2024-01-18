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اجتماعٌ مرتقب هذه الليلة.. هل اتُّخذ قرار الإضراب في المدارس الخاصة؟!

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يناير - 2024 6:12 مساءً
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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على ما يبدو فإن الأمور داخل المدارس الخاصة لم تصل إلى حلٍ بعد، إذ أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال اتصال مع “الجديد”، أنه دعا المجلس التنفيذي للنقابة إلى اجتماع عند الساعة الثامنة مساءً لاتخاذ القرار بناء على تفويض الجمعيات العمومية، إما البدء بالإضراب اعتبارًا من يوم غد وإما ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وقد أفادت المعلومات بأن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، اعتذر في اللحظة الأخيرة عن حضور الاجتماع في وزارة التربية، لتوقيع الاتفاق بين الاتحاد ونقابة المعلمين، برعاية الوزير عباس الحلبي.

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