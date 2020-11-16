اجتماع أمني برئاسة “دياب”.. وتنويه بجهود الأجهزة الأمنية خلال أيام الإقفال الأولى

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا أمنيا، حضره الوزيران زينة عكر ومحمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، العميد الياس البيسري، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، مساعد مدير أمن الدولة العميد سمير سنان ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد، ومستشارا رئيس الحكومة خضر طالب وبترا خوري.

ونوه دياب بـ”الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال أيام الإقفال الأولى”، مشدداً على “ضرورة الاستمرار بتطبيق الاجراءات”.

كما عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا للمحافظين.

وجرى البحث في الإجراءات المتخذة بموجب قرار الإقفال والوقاية ومتابعة الشؤون الحياتية والخدماتية والمساعدات الاجتماعية والتوعية الدائمة والتعاون مع البلديات.