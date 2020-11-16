استمع لاذاعتنا

اجتماع أمني برئاسة “دياب”.. وتنويه بجهود الأجهزة الأمنية خلال أيام الإقفال الأولى

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 8:09 مساءً
اجتماع أمني برئاسة حسان دياب

اجتماع أمني برئاسة حسان دياب

A A A
طباعة المقال

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا أمنيا، حضره الوزيران زينة عكر ومحمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، العميد الياس البيسري، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، مساعد مدير أمن الدولة العميد سمير سنان ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد، ومستشارا رئيس الحكومة خضر طالب وبترا خوري.

ونوه دياب بـ”الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال أيام الإقفال الأولى”، مشدداً على “ضرورة الاستمرار بتطبيق الاجراءات”.

كما عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا للمحافظين.

وجرى البحث في الإجراءات المتخذة بموجب قرار الإقفال والوقاية ومتابعة الشؤون الحياتية والخدماتية والمساعدات الاجتماعية والتوعية الدائمة والتعاون مع البلديات.

    المزيد من أخبار لبنان

    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    مستشفى رفيق الحريري: تسجيل 8 حالات شفاء ولا وفيات جديدة
    القاضي مروان عبود
    محافظ بيروت: الاقفال فاق الـ85 % وبعض الخروقات سُجلت في الاسواق الشعبية
    ثالث أيام الإقفال.. عدّاد إصابات “كورونا” ينخفض إضافة لتسجيل 10 وفيات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باحث داخل مختبر
    الكشف عن المدة التي تنخفض خلالها الأجسام المضادة لكورونا
    بات معظم سكان دول العالم يستخدم الأقنعة والقفازات للوقاية من فيروس كورونا
    كورونا
    كورونا المتطور ينتشر 10 مرات أسرع من الذي عرفته ووهان
    غوغل فوتو
    غوغل تصدم مستخدميها.. هذه الخدمة لن تعود مجانية ابتداءً من هذا التاريخ!