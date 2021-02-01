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اجتماع إلكتروني للجنة الاقتصاد والتجارة النيابية

1 - فبراير - 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

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عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني وحضور المقرر علي بزي والنواب: أمين شري، ميشال ضاهر، روجيه عازار، علي درويش، ألكسندر ماتوسيان وشوقي الدكاش.

بعد كلمة ترحيب وضع النائب البستاني “الأعضاء في أجواء اللقاء الذي عقده بمشاركة النائب الدكتور علي بزي مع دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري وذلك عقب اجتماع الخميس الماضي لأعضاء لجنة الاقتصاد.

ومما قاله البستاني “أن الاجتماع مع دولته كان كالعادة إيجابيا جدا، وقد وضعناه أنا والدكتور بزي في حيثيات عمل لجنة الاقتصاد والتجارة”.

ومن ثم ناقش اعضاء اللجنة المسائل المتعلقة بالبطاقة التموينية وخطة ترشيد الدعم.

هذا وقد تابع اعضاء لجنة الاقتصاد باهتمام وقلق حول الموازنة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، وسيكون لهم الملاحظات في المكان والزمان المناسبين.

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة وهي ستستكمل اللقاءات مع السادة الوزراء والمعنيين من ذوي الاختصاص.

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