الثلاثاء 1 شعبان 1444 ﻫ - 21 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع اللجنة الوزارية في السراي... هذا ما تم التوافق عليه

منذ 10 دقائق
الحكومة - لبنان

الحكومة - لبنان

A A A
طباعة المقال

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام قبل طهر اليوم في السراي، وشارك فيه كل من: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الإتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

وبخلاصة البحث، تم التوافق على تكليف وزارة المال إعداد تصور أولي يتعلق ببدل إنتاج إضافي يعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، ليتم إقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء.

    المزيد من أخبار لبنان

    سوبرماركت
    أسعار الاستهلاك إلى ارتفاع خلال شهر كانون الثاني
    الطقس
    إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة
    توقيف منفّذ جريمة جلّ الديب
    مروّج مخدرات في قبضة الأمن

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
    فرانك هوغيربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد دقائق من وقوع الزلزل.. عالم الزلازل الهولندي يضرب من جديد: حذرتكم!
    المحال أقفلت أبوابها بسبب انهيار الليرة
    تسلسل زمني.. مراحل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار من (1500) إلى (80000)