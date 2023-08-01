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اجتماع بين حجار وأهالي الأطفال المعنفين في "Gardereve".. هذا ما تم بحثه

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2023 1:47 مساءً
الوزير هكتور حجار

الوزير هكتور حجار

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إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار مساء أمس بأهالي الأطفال الذين تعرّضوا للتعنيف في حضانة “Gardereve”، في حضور رئيس وحدة حماية الطفل في مستشفى أوتيل ديو الدكتور برنارد جرباقة، نقيب دور الحضانات المتخصّصة شربل أبي نادر، رئيسة إتحاد حماية الأحداث في لبنان أميرة سكّر، الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، رئيسة دائرة حماية الأحداث بالتكليف في وزارة الشؤون الإجتماعية عليا أبو ديا، مندوبة الأحداث المكلّفة من قبل القاضية جويل أبي حيدر غنى صالح وممثّلين عن جمعيّتي “Himaya” و”كرامة”.

وخلال الإجتماع، أعرب الدكتور جرباقة عن جهوزيّة وحدة حماية الطفل في مستشفى أوتيل ديو لمواكبة الأطفال وذويهم على الصعيد الصحّي.

وأكّد الوزير الحجّار أنه وفريق عمل الوزارة المتخّصص على إستعداد كامل لمواكبة جمعيّة “Himaya” المكلّفة بمتابعة هذا الملف من قبل القضاء.

وطلب من المعنيين تحديد حاجات الأهالي في ما يتعلّق بالدعم النفسي والإجتماعي لهم ولأطفالهم والتنسيق مع الوزارة لتأمينها عبر الخدمات التي تقدّمها الوزارة في مراكزها أو عبر شركاء لها.

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