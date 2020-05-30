اجتماع بين دياب ووفد من أصحاب “المولات” لعرض المشاكل التي يعاني منها القطاع

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استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قبل ظهر اليوم وفداً من تجمعات أصحاب “المولات” في حضور مستشار الرئيس خضر طالب.

واستمع الرئيس دياب إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع “المولات” واطلع منهم على الإجراءت الوقائية المتخذة لاعادة فتح المراكز التجارية.

كما استقبل الرئيس دياب المدير العام لشركة “هولسيم” جميل بو هارون، ورئيس مجلس إدارة شركة الترابة الوطنية بيار ضومط ووفد نقابة العمال في الشركة الوطنية، بحضور وزراء البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار والصناعة عماد حب الله والعمل لميا يمين ومستشار رئيس الحكومة الياس عساف.

وعرض المجتعون واقع القطاع والمشاكل التي يواجهها والحلول الممكنة لتسهيل عمله. كما وافق رئيس مجلس إدارة شركة الترابة الوطنية وبناءً على طلب الرئيس دياب، على تعليق إغلاق الشركة ريثما يتم التوصل الى الحل. وبتوجيهات من الرئيس دياب تم الاتفاق على الاسراع بايجاد الحلول المناسبة التي تخول شركات الترابة في شكا الاستمرار في عملها وتنمية هذا القطاع مع التأكيد على وجوب إشراك بلديات القرى المجاورة المتضررة والمجتمع المدني لتأمين الحلول البيئية المناسبة وذلك تحت اشراف وزارتي البيئة والصناعة.