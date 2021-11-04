اجتماع بين فياض ووزير النفط العراقي.. إليكم ما تم الاتفاق عليه

اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اسماعيل في مبنى وزارة النفط العراقية، في حضور ممثلين عن شركة سومو، والمدير العام للنفط أورور فغالي، ومستشار الوزير داني سماحة، والسفير اللبناني في العراق علي الحبحاب، والملحق الاقتصادي صلاح صالح، حيث خَلُص الاجتماع إلى الآتي:

الإشادة بالدعم المستمر من الجانب العراقي حكومة وشعبًا والرعاية المباشرة من دولة الرئيس الكاظمي للبنان عبر تزويد بكميات الفيول أويل لتأمين استمرارية عمل قطاع الطاقة في لبنان خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها قطاع الكهرباء.

حسن إدارة العقود الموقعة بين الطرفين، وتأكيد وزير الطاقة والمياه اللبناني أن المبالغ المتوجّبة على الجانب اللبناني لقاء الكميات النفطية المسلمة يأتي استيفاؤها في إطار تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

اتفق الطرفان على استكمال مقررات اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع الرئيس مصطفى الكاظمي من أجل رفع وتثبيت الكميات المسلمة الى لبنان، وإعادة جدولة مواقيت التسليم لرفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان.