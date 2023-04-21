اجتماع تربويّ موسّع برئاسة الحلبي.. ما مصير الامتحانات الرسميّة؟

ترأس وزير التربية عباس الحلبي أمس اجتماعًا إداريًا تربويًا موسعًا خُصص لمتابعة سير العام الدراسي والامتحانات الرسمية، حيث استمع الوزير إلى تقارير عن سير العمل والمقررات المنجزة في المناهج، في التعليم العام والتعليم المهني والتقني، والإجراءات المتبعة لتأمين التعليم، وأيام العمل المدرسي المتبقية استعدادًا للامتحانات الرسمية.

وأكد المجتمعون إجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها والمهنية، ونبهوا إلى أنّ ما يتم تداوله من أخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مواعيد الإمتحانات والتخفيفات غير صحيحة، ودعوا المواطنين والتربويين إلى اعتماد الأخبار المنشورة رسميًا والصادرة عن المكتب الإعلامي لوزير التربية، والتخفيفات التي تنشر رسميًا على صفحة المركز التربوي للبحوث والإنماء.

وأشار الحلبي إلى أنه سيحدد مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية وتفاصيلها مع كل ما هو مطلوب لإجرائها من مناهج وتحضيرات.

من جهة ثانية، اطلع الحلبي من رئيسة الوحدة الهندسية في الوزارة المهندسة مايا سماحة وفريق المهندسين، على عرض مفصل حول المدارس الرسمية المبنية حديثًا والمدارس التي يتم ترميمها، وتسلم منهم تقريرًا حول تقدم العمل في الترميم والبناء، وقرر زيارة مواقع المدارس ومعاينة إنجاز الأعمال في المناطق كافة.

كما اجتمع الحلبي مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير وفريق عمله، في حضور الأشقر ومديرة مكتب الوزير السيدة رمزة جابر وفريق عمل الوزارة، وتمت في الاجتماع متابعة سير العام الدراسي وتوفير الإمكانات اللوجستية والمادية للامتحانات الرسمية، كما تابع المجتمعون تغذية صناديق المدارس والمشاريع المشتركة.

ووقع الوزير وبيجبدير الموازنة المخصصة للبنان من الجهات المانحة عبر اليونيسف، عن العامين 2023 و2024. وتم بعد ذلك استعراض المشاريع المتعلقة بترميم المدارس وتأهيلها لجهة البناء والطاقة الشمسية والإصلاحات، وتم الاتفاق على الإعلان عن المباشرة بهذه المشاريع في أوائل شهر أيار المقبل، على أن تضع الوزارة الحاجات وتتولى اليونيسف وضع دفاتر الشروط والتلزيم والدفع والمراقبة .