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اجتماع تربوي في الصرح البطريركي.. والحلبي للراعي: "بكركي دائمًا بتجمع"

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2023 11:30 صباحًا
البطريرك الراعي ووزير التربية عباس الحلبي

البطريرك الراعي ووزير التربية عباس الحلبي

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يترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، اجتماعًا تربويًا حول القانون المقر بتاريخ ١٥ كانون الاول ٢٠٢٣، بمشاركة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، المدير العام للوزارة عماد الأشقر، رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة على رأس وفد من اللجنة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر على رأس وفد من الهيئة التنفيذية، نقيب المعلمين نعمة محفوض وأعضاء مجلس النقابة، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، اتحاد لجان الأهل، الأب بطرس عازار عن صندوق التعويضات، وممثلين عن هيئة القضايا والمدققين في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.

وخلال اللقاء الذي يُعقد للتشاور مع الهيئات التعليمية حول موضوع الإضراب المفتوح للمدارس، توجّه وزير التربية إلى البطريرك الماروني قائلًا: “بكركي دائمًا بتجمع وما بتفرق”.

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