اجتماع تنسيقيّ بين حمية ووفد من "توتال".. والكشف عن موعد بدء الحفر!

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من شركة “توتال” برئاسة المدير العام للاستكشاف والإنتاج رومان دو لا مارتنير وعضوية المدراء بريتران سيزير، جان اليكس غرانبيير وشربل شدياق، أعضاء مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت، مدراء من المديرية العامة للطيران المدني، بحضور عضوي مجلس إدارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام شباط، وتم البحث في الملفات التي تعنى بها وزارة الأشغال في ملف التنقيب عن النفط والغاز.

حمية

وشدد وزير الأشغال خلال الاجتماع على “وجوب التنسيق بين جميع الإدارات المعنية بهذا الموضوع واتخاذ التسهيلات المناسبة ضمن إطار القوانين”، طالبًا من “الإدارات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل في المرفأ والمطار إلى العمل على اتخاذ الاجراءات كافة التي من شأنها إتمام كل ما يُطلب منها تحت سقف القوانين، وذلك بعيدًا عن أي رتابة إدارية”، مؤكدًا في هذا الإطار أنّ “مرافق الوزارة، من مرفأ بيروت والمطار هي على أتمّ الاستعداد لأن تلعب دورها الفعال بالمساهمة في وصول ملف التنقيب عن النفط والغاز الى الخواتيم التي يتطلع إليها لبنان حكومة وشعبًا”.

دو لا مارتنير

بدوره، أكد دو لا مارتنير لوزير الأشغال أن “نهاية أيلول المقبل هو الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9، على أن تكون نهاية العام الحالي الموعد النهائي لإعلان نتائج عمليات الحفر”.