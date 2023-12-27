الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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اجتماع تنسيقيّ لإزالة التعديات وفتح الطريق بين بيروت والغبيري

منذ 44 دقيقة
اجتماع في محافظة بيروت برئاسة المحافظ القاضي مروان عبود

اجتماع في محافظة بيروت برئاسة المحافظ القاضي مروان عبود

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عقد اجتماع في محافظة بيروت، برئاسة المحافظ القاضي مروان عبود وبمشاركة رئيسي بلديتي بيروت عبد الله درويش والغبيري معن خليل، ممثلي الأجهزة الأمنية الرسمية، حرس المدينة وشرطة بلدية الغبيري، الأجهزة العاملة في البلديتين، لتنسيق العمل لفتح الطريق من بيروت إلى الغبيري (صبرا – الدنا) وإزالة التعديات على طول الحدود المشتركة، وذلك عند الساعة الثامنة من صباح غد، حيث سيتم إزالة العوائق والعربات والبسطات من وسط الطريق، ومخالفات سوق اللحامين.

هذا وتقرر القيام بدوريات دائمة من حرس بلدية بيروت وشرطة بلدية الغبيري لإزالة أيّ تعد، والعمل على مصادرة وتلف البضائع للمخالفين والقيام بكل الإجراءات العملية والقانونية تجاه المخالفين لإبقاء الطريق سالكة لمرور الآليات والمواطنين، كما تقرر أن تكشف أجهزة الرقابة الصحية من كلا البلديتين على المحال والمؤسسات والملاحم، كل ضمن نطاق بلديته.

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