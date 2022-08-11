الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة.. إليكم التفاصيل

منذ 7 دقائق
منطقة الناقورة الحدودية

منطقة الناقورة الحدودية

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عُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ارولدو لازارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحاده.

وتطرق الجانب اللبناني إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة.

وشدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة ومنها: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والمنطقة المحتلة في خراج بلدة الماري حيث التمدد العمراني لقرية الغجر، والبقعة B1، والنقاط الـ 17 التي تُعتبر خرقاً دائماً للخط الأزرق، والمناطق المحتلة الـ 13 المتحفظ عليها.

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