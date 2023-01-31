اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة ودعوةٌ من الجيش إلى الأمم المتحدة

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانٌ جاء فيه, “بتاريخ 31 / 1 /2023، عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحاده، وذلك ضمن إجراءات مشددة من وباء الكورونا”.

وقد تطرّق الجانب اللبناني في بداية الاجتماع إلى, “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تحصل يومياً، وحمّل “العدو” مسؤولية النتائج التي تترتّب عن هذه الاعتداءات”.

ودعا الجيش الأمم المتحدة إلى, “ممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية”.