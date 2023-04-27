اجتماع حاسم غداً.. هذه تفاصيله!

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي أن “اجتماعًا حاسمًا سيعقد صباح غد يحدد مصير الخطوات التي ستتخذها في ضوء مطالبتها بإيجاد الآليات المناسبة التي تحفظ القيمة الفعلية للرواتب”.

وأشارت في بيان، الى أنه “عقد اليوم اجتماع مشترك بين النقابة وإدارتي “ألفا” و”تاتش”، وبناءً على هذا الإجتماع، وبحرصٍ من معالي وزير الاتصالات جوني القرم على حماية حقوق الموظفين، تم توجيه دعوة يوم غد صباحا إلى إدارتي الشركتين، وبحضور النقابة، لعقد اجتماع مع الوزير لمناقشة قضايا تتعلق بحقوق الموظفين حصرا، وإيجاد الآليات المناسبة التي تحفظ القيمة الفعلية للرواتب”.

وثمّنت النقابة “حرص وزارة الإتصالات والإدارات على حماية حقوق الموظفين”، وتمنت أن “تتبلور الحلول خلال هذا الإجتماع برعاية شخص الوزير بإتجاه إيجابي، وسوف تبني النقابة على النتائج بالمقتضى المناسب”.