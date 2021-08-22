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اجتماع في السرايا لمتابعة بيع المحروقات الموجودة لدى المحطات والموزعين

22 - أغسطس - 2021
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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عقد اجتماع في السرايا الحكومية على تطبيق “زووم” بعد ظهر اليوم، بمشاركة مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب الأستاذ حسين القعفراني، وضم المدير العام لوزارة النفط اورور فغالي، مدير حماية المستهلك طارق يونس، رئيس دائرة المستودعات الجمركية نيكولا نصار وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وذلك لمتابعة بيع كامل الكميات الموجودة لدى محطات الوقود والموزعين، استنادا الى جدول 2021/8/11، وذلك لتمكنهم من استلام كميات جديدة بعد بيان من الأجهزة الأمنية تفيد بأن الكميات القديمة قد نفدت.

وستستمر الأجهزة الأمنية والرقابية بمتابعة المحطات والموزعين بعد تطبيق الجدول الجديد للتأكد من البيانات الجمركية التي تثبت أن هذه الكميات التي لديهم هي بعد اصدار جدول 2012/8/22. وستعمد مديرية النفط الى معاقبة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين بحرمانهم من استلام المحروقات من المنشآت والشركات النفطية وتحويلهم الى القضاء، وستعمد القوى الأمنية بعد اشارة من القضاء على مصادرة الكميات المحتكرة.

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