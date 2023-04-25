اجتماع في "المالية" بحث في استعادة انتظام عملها

أعلن بيان للمكتب الاعلامي في وزارة المال، أنه “استكمالاً للخطوات المرتبطة باللقاء الذي عقده وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مع الجهات الدولية المانحة لإعادة تفعيل قدرات الإدارة العامة، عقد في مبنى الوزارة إجتماع ضم إلى الخليل ممثلة الـUNDP في لبنان Melanie Hauenstein، تم خلاله عرض مفصّل للعمل المشترك المقرر المباشرة به بهدف السعي قدماً في استعادة الانتظام في عمل المالية العامة من خلال تنفيذ تدابير عاجلة لمنع الانهيار وإرساء أسس نظام فعال لجهة تطوير الأداء ولتهيئة البنى التحتية المعلوماتية التي تعزز الإيرادات والمساءلة والشفافية”.







