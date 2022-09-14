اجتماع في المالية تناول موضوع الرسوم الجمركية

عُقد، في مبنى وزارة المالية، اجتماع خصّص للموضوع الجمركي، في إطار متابعة دراسة السياسات الضريبية التي يجريها فريق الخبراء في صندوق النقد الدولي في لبنان IMF Tax policy Mission، حضره عن جانب الجمارك مديرها العام ريمون خوري، وعن جانب الصندوق رئيس الوفد شفيق حبّوس على رأس مجموعة من الخبراء.

وأشار بيان للوزارة، الى أن الاجتماع “تخلّله الإطلاع على الآليات المعتمدة لاستيفاء الرسوم الجمركية وحجمها في ضوء الواقع المالي الذي يمر به لبنان، والاثر الايجابي الذي سيضيفه تحديد سعر جديد للرسوم على البضائع عند الاستيراد أو ما يعرف بالدولار الجمركي.

كما تم التطرق الى طرق المراقبة الجمركية على العمليات التجارية في المناطق الحرة، إضافةً الى حجم التهرب الضريبي وانعكاساته على السوق المحلي وسبل ضبطه”.