اجتماع في الهيئة العليا للاغاثة بحث في الاسراع بالترميم والاعمار

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عقد اجتماع في مقر الهيئة العليا للاغاثة ضم الامين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير، ممثل عن قيادة الجيش العميد كميل فيصل والاستشاري في “شركة خطيب وعلمي” سمير الخطيب.

واعلن المجتمعون ان “شركة خطيب وعلمي ستقوم مع المؤسسات والاجهزة المختصة بتقويم الاضرار عبر إرسال فرق فنية، بالاضافة الى مساهمات من شركة استشارات فنية وهندسية مجانية لتسريع عملية الترميم والاعمار، ستقوم باستخدام احدث التقنيات والتطبيقات في مجال ادارة الكوارث للمساعدة في وضع الحلول اللازمة باسرع وقت”.

ثم تفقد المجتمعون موقع الانفجار للبدء بتنفيذ المهام.