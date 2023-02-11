اجتماع في بلدية القاع لمتابعة أضرار الهزّات

عقد اجتماع في المكتبة العامة في بلدة القاع، بدعوة من رئيس بلدية القاع بشير مطر حضره كاهن الرعية الأب اليان نصرالله والمخاتير والأهالي، لمناقشة وضع المنازل التي تصدعت وانهار قسم من أخرى نتيجة الهزات الارتدادية.

واتفق المجتمعون على إنشاء غرفة لإدارة الكوارث بالتنسيق مع الدفاع المدني وإجراء مسح للبيوت التي تضررت والمنازل القديمة الآيلة للسقوط وتشكيل فريق من المدربين على الإسعافات الأولية وإبقاء الآليات الثقيلة التابعة للبلدية وغيرها في جهوزية تامة مع سائقين إضافيين وتأمين المحروقات والحطب ولوازم التدفئة والإنارة وتحضير خيم للسكن.