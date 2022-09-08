اجتماع في بلدية صيدا يبحث مشاكل المدينة المختلفة

عُقد اجتماع في بلدية صيدا، بدعوة من رئيسها محمد السعودي، حضره نائبا المدينة اسامة سعد وعبد الرحمن البزري، ورئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري والمسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب بسام حمود، ونائب رئيس البلدية إبراهيم البساط، خُصّص لتداول أوضاع المدينة والمشكلات التي تعانيها .

وتداول المجتمعون، بحسب بيان، الموضوع البيئي الذي كانت له الأولوية في جدول الأعمال، حيث تم البحث مطولاً في مشكلة تراكم النفايات في المدينة وضواحيها وفي سبل إيجاد حل لإعادة الانتظام لعملية جمعها ونقلها.

وتوصّل المجتمعون الى آلية محددة لحل سريع لهذه المشكلة، ستُعرض على المجلس البلدي ومجلس اتحاد بلديات صيدا الزهراني. كما تم البحث بموضوع متابعة المستحقات المتأخرة لمعمل المعالجة.

الى ذلك، عرض المجتمعون واقع اتحاد بلديات صيدا الزهراني والظروف الشديدة الصعوبة التي تعمل فيها البلديات وعلى رأسها بلدية صيدا، وضرورة العمل على تذليل كل المعوقات التي تعترض او تقيد عملها ، والطلب من نائب صيدا دعم اقتراح القانون المقدم من كتلة اللقاء الديمقراطي بتجميد العمل بقانون الشراء العام لمدة سنة.

وتداولوا مطولاً في عدد من القضايا الحياتية اليومية ولا سيما أزمات الكهرباء والمياه والهاتف.

من جانب آخر، تناول اللقاء الموضوع التربوي على صعيد المدينة والجوار والتحضيرات لبدء العام الدراسي، وسبل دعم المدارس والأهالي والأساتذة والطلاب .

وعرض المجتمعون واقع القطاع الصحي والاستشفائي وسبل دعم فاتورة المرضى لتخفيفها عليهم، ودعم المستشفيات من اجل تحصيل حقوقها .

هذا وتطرقوا الى عدد من المواضيع والمشكلات التي تتعلق بتنظيم المدينة، ولا سيما فوضى انتشار عربات الباعة المتجولين والاستيلاء على رصيف الكورنيش البحري.