اجتماع لثوار ١٧ تشرين: لاعلان العصيان المدني تحت شعار “مش دافعين”

مش دافعين
مش دافعين

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بهدف مواجهة السلطة الفاسدة والتي لم تنجح حتى الساعة بايجاد الحلول للكثير من المشاكل ومنها الارتفاع الجنوني في سعر الدولار والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي..

نظّم ثوار ١٧ تشرين من كل المناطق اللبنانية لقاء شعبيا في المنتدى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في مدينة الميناء حيث تم اطلاق خطة للعصيان المدني تحت شعار “مش دافعين”.

 

اللقاء ضمّ مجموعة كبيرة من الحقوقيين والاقتصاديين والنقابيين حيث اكّدوا خلال اللقاء على ان خطوتهم هذه تهدف الى حث المواطن على عدم دفع الضرائب او الرسوم او القروض المصرفية حتى تحقيق المطالب.

ولا يزال لبنان يعيش على وقع أحداث ثورة لبنان ينتفض التي انطلقت في 17 من تشرين الأول في العام الماضي

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