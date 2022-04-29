اجتماع لعشيرة “آل الدندشي”.. وهذا ما طالبوا به

عقدت عشيرة آل الدندشي اجتماعاً موسعاً في منطقة القبة – الريفا حضره ممثلون عن العشيرة من طرابلس ومشتى حسن ومشتى حمود وتلكخ تناولوا فيه آخر المستجدات المتعلقة بالفاجعة الأليمة التي أصابت فلذة أكبادها غرقاً نتيجة جريمةٍ يعجز اللسان عن وصفها !! من قبل القوات البحرية وكانت نتيجتها

صادمةً لكل لبنان وطرابلس !!

ونحن كعشيرة آل الدندشي نواسي كل أهالي الشهداء الذين أصابهم ما أصابنا ونؤكد على أننا لن نفرّط بتبيان الحقائق وملابسات الحادث وخاصة انه لدينا شهادات الناجين الذين أسهبوا في شرح تفاصيل الحادث المؤلم والتي يحاول البعض أن يطمس معالمَها ليتملَّص من المسؤولية.

ومن هنا فإننا نطالب بالأمور التالية:

١- نطالب مجلس الوزراء وتحديداً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي وإخراجه من القضاء العسكري حرصاً على شفافية التحقيق وإحقاق العدالة .

٢ -السعي الدؤوب من الدولة إلى الاستعانة بالدول الصديقة والتي لديها الإمكانيات من أجل تعويم المركب وانتشال الضحايا من داخله كي يتسنّى لنا دفنهم وتبريد قلوب أولياء الدم.

٣- حصر تداعيات هذه الفاجعة بمرتكبيها والتحقيق مع كل أفراد طاقم الطرّاد والدورية البحرية التي اعترضت وتسبّبت بإغراق المركب وتقديم كل من يثبت التحقيق معه أنه الجاني لينال العقاب اللازم ويكون عبرةً لكل من تسوّل له نفسه التصرف بكيديّة وخارج الإطار القانوني والأخلاقي.

٤ – نؤكد أننا تحت سقف القانون ونضع هذا الملف بعهدة الأجهزة القضائية التي نأمل منها أن تحقق العدالة لضحايانا مع الإشارة إلى أننا نكنُّ كامل الإحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ودورها الريادي في حفظ الأمن والإستقرار في البلاد وكما نكرّر ونؤكد على حصر قضيتنا بمرتكبيها تحديداً.