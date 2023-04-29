اجتماع لـ"مياومي الكهرباء" الأسبوع المقبل... فهل يُصعّدون؟

أصدر العمّال المياومون في مؤسسة “كهرباء لبنان” بياناً قالوا فيه: “بعد أن شهدنا على عدم تنفيذ دفتر الشروط العائد لما يسمى شركة غالب مراد من تاريخ تسلمه بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣. أولاً عدم وجود تأمين صحي لحوادث العمل في المعامل والمحطات كافة الى يومنا هذا. ثانيا، عدم دفع الرواتب كما ينص عقد العمل عبر الحساب في المصارف والمماطلة بدفعها للعمال منقوصة عبر مؤسسة ويش. ثالثاً، عدم الالتزام بما ينص دفتر الشروط من ناحية تأمين قنينة حليب لعمال المعامل لحمايتهم من الغازات السامة عن كل يوم عمل والملابس والسايفتي للوقاية من المخاطر داخل المعامل. رابعاً، عدم إعطاء العمال ذات الطابع الفني التقني زيادة ١٠٠٠٠ لتضاف على الأجر اليومي كما ينص عقد العمل. خامساً، عدم دفع زيادة غلاء المعيشة والتي أقرها مجلس الوزراء ٦٠٠٠٠٠ والابقاء على الاجر اليومي ٤٠٠٠٠+ ٦١٠٠٠ غلاء للمعيشة وبدل النقل ٩٥٠٠٠ فقط لا غير حتى آخر شهر ٤/٢٠٢٣ مع احتساب ١٨ يوم فقط من شهر ٤، ضارباً بعرض الحائط كل مقررات مجلس الوزراء والقوانين النافذة الاجراء”.

وختم البيان: “بناءً على ما تقدّم وتحت مظلة وبتنسيق تام مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، سيصار الى اجتماع موسّع في مبنى الاتحاد العمالي العام الاسبوع المقبل لتقرير الخطوات التالية، ومنها الاعتصام الذي بدأ مع امكانية التصعيد للمطالبة بكامل حقوقنا من دون أي نقصان، وعدم المماطلة والاستهتار بحياة العمال، فنحن تحت سقف القانون وهذا من حقنا كعمال لبنانيين خاضعين لقانون العمل اللبناني والذي نصه الدستور وتحت حمايته”.