الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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اجتماع للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية

منذ 46 دقيقة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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يرأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في هذه الأثناء اجتماعًا لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” ويشارك فيه كل من وزراء تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري الخوري، المالية يوسف خليل، شؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

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