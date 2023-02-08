اجتماع للقاء سيدة الجبل في باريس لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان

عقد لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان اجتماعاً في باريس مع مجموعات لبنانية ناشطة في الاغتراب وعبر التقنية الرقمية، ناقش خلاله المجتمعون موضوع الاحتلال الايراني وسُبل مقاومته، كما ناقشوا أيضاً دور لبنان في المنطقة وما يجب على اللبنانيين العمل من أجله لبلورة هذا الدور مع المتغيرات الاقليمية والدولية.

وقد شارك في الاجتماع السيدات والسادة احمد فتفت، احمد سنكري، اركان الحاج شحادة، انطوان اندراوس، انطوان قسيس، انطون سعيد، انطونيا الدويهي، ايلي الحاج، اليدا طربيه، ايصال صالح، ايوب سليم، بيار عقل، بهجت سلامة، بسام الخوري، توفيق كسبار، جمانة شهال تدمري، جوزف كرم، جولي دكاش، حسن عبود، حبيب الخوري، خالد نصولي، خليل طوبيا، دينا جوبريل علوش، رالف غضبان، رالف جرمانوس، ربى كبارة، روبير عبو، رودريك رعد، زياد رزق، سولاف الحاج، سوسن خلف، فارس سعيد، فتحي اليافي، فيروز جودية، كارول بابيكيان كوكوني، كمال طربيه، لينا تنير، طلال الخواجه، طلال طعمة، طوبيا عطالله، طوني حبيب، عائدة أبو شقرا، عبد الرحمن بشيناتي، عطالله وهبه، ماجد كرم، مارك صبري، ماريان عيسى الخوري، مامون ملك، محمود طيبة، مياد حيدر، ميلاد حنا ديب، نادين كرابيديان، نبيل يزبك، نديم الجميل، نعمة محفوض، نيللي قنديل، نورما رزق، نوال المعوشي، يعرب صخر.