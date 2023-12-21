اجتماع لمجلس الأمن المركزي عشيّة الأعياد.. ومولوي يتوعّد "مطلقي النار"

أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ “القوى الأمنيّة حاضرة لتأمين الأمن ليلة الميلاد ورأس السنة، وسيكون هناك 462 ضابطًا و6872 عنصرًا و292 دورية”، طالباً من المواطنين التعاون مع القوى الأمنيّة حفاظًا على أمنهم، وتابع: “أنتم شركاؤنا في حفظ الأمن وأوجّه تحية إلى كل عناصر القوى الأمنيّة وبوجودهم الدولة مستمرّة”.

مولوي أعلن مولوي، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، أنّ “البحث تركز على الأمور الأمنية الطارئة في البلد”، وشدّد على أنّ “القوى الأمنية ستكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائيّة وسيخضع المخالفون للمحاكمة في القضاء المختص”، لافتاً إلى أنّ “هذه الظاهرة خطرة وتضّر بسمعة البلد والمواطنين”، فيما أشار إلى أنّ “موضوع أمن المخيّمات على طاولة مجلس الأمن المركزي ونتابع الوضع”.

وتوجّه إلى أهالي الجنوب، بالقول: “كلّ لبنان معهم وإن شاء الله بالصبر والالتزام بقواعد بناء الدولة نحن قادرون على تجنيبهم أي أذى وخراب”.

أمّا عن موضوع النازحين، فقال مولوي: “سبق وأصدرنا تعاميم لمكافحة الوجود السوري غير الشرعي والأمن العام تسلّم الداتا من الـUNHCR ويقوم بدارستها بشكل جدّي وسنتابع موضوع النازحين في كفرحلدا في البترون”.