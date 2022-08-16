اجتماع لنواب بيروت.. وهذا ما بحث فيه

اجتمع نواب بيروت، فؤاد مخزومي ونبيل بدر وعماد الحوت في دارة مخزومي حيث تم مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية عمومًا والبيروتية خصوصًا في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يمر بها لبنان والعاصمة بيروت، من أزمة مياه وكهرباء ونفايات وغيرها.

وعرض النواب، وفق بيان لـ”اوضاع الطائفة السنية التي بات من الضروري أن تستعيد دورها الأساسي الذي لطالما تميزت به في الحفاظ على وحدة لبنان”، معوّلين على دور دار الفتوى في “جمع شمل النواب السنة انطلاقًا من ثوابت السيادة والإصلاح”.

واتفق المجتمعون على “عقد لقاء أسبوعي للتنسيق والعمل من أجل تحصين وضع الطائفة وإيجاد حلول للأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلد، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والمساعي داخل الندوة البرلمانية من أجل وضع مشاريع قوانين وإقرارها لتأمين مصلحة المواطنين عموماً والعاصمة وأهلها خصوصاً ولإعادة الدور الريادي والتنموي للعاصمة كما عهدناها دائمًا”.