اجتماع موسع لمحافظ بيروت لتحسين بعض الطرقات الرئيسية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود عقد في مكتبه في القصر البلدي اجتماعاً موسعاً يتعلق بتنفيذ مشروع تحسين مستوى الخدمات في بعض الطرقات الرئيسية في مدينة بيروت، ضم ممثلين عن مجلس الانماء والاعمار، قائد سريّة سير بيروت العقيد عمرو اليافاوي، آمر مفرزة سير بيروت الثانية المقدم ايدي قهوجي، آمر مفرزة سير بيروت الثالثة المقدم مصطفى كموني، متعهد تنفيذ مشروع شركة عبد الرحمن حوريه وشركاه، الاستشاري المكلف متابعة المشروع من مجلس الانماء والاعمار شركة ( جيتي ) والفريق الفني المعني من بلدية بيروت .

بدايةً، اطلع المحافظ عبود من مجلس الانماء والاعمار على الخطوات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بمشروع تحسين متسوى الخدمات في بعض الطرقات الرئيسية في مدينة بيروت، حيث تمت المباشرة بالمرحلة الاولى منه، وتحديداً طريق الشام تحت جسر فؤاد شهاب (الرينغ ) على مسافة تمتد الى حوالي الـ 200 متر صعوداً، و تم تحويل السير الى الشوارع الفرعية وتنظيمه من قبل سريّة سير بيروت في قوى الأمن الداخلي والدوائر المعنية في بلدية بيروت .

وحرصاً منه على مصالح المواطنين وتسهيل تنقلاتهم بشكل سلس في مدينة بيروت وعدم عرقلة مصالح المواطنين والمحال التجارية كافة في المنطقة المذكورة، كلّف المحافظ عبود المهندس غسان الياس من بلدية بيروت للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لعدم حصول أي عائق قد يؤدي الى تأخير تنفيذ المشروع بالسرعة اللازمة كون أن هذا المشروع يعبر ضرورة كبيرة وملحة للمدينة بما يتضمنه من كهرباء وإنارة وأرصفة وتعبيد الطرقات ومسارب لمياه الأمطار وأخرى للصرف الصحي وسائر الخدمات التي تندرج في إطار تحسين مستوى الخدمات وتعود بالفائدة على أهل وسكان مدينة بيروت.