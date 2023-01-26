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اجتماع موسّع في بيت الكتائب: لموقف موحّد للمعارضة في قضية المرفأ

منذ 20 دقيقة
بيت الكتائب في الصيفي

بيت الكتائب في الصيفي

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عقد عدد من نواب المعارضة اجتماعًا موسّعًا في بيت الكتائب المركزي في الصيفي للتداول في التطورات الجارية، حضره النواب: سامي الجميّل، مارك ضو، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، غسان سكاف، ميشال معوّض، نديم الجميّل، الياس حنكش، غسان حاصباني، جورج عقيص وفؤاد مخزومي.

اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، تركّز على وجوب أن تتخذ المعارضة موقفًا موحّدًا وواضحًا ممّا حصل في قضية المرفأ، خصوصًا وأن هناك من وصف الأمور التي تحصل “بالذبذبات” بين الكتل النيابية، لذلك ارتأوا أن يكون هناك موقف واضح وموحّد بين الكتل التي تصف نفسها بأنها الكتل المعارضة في البرلمان اللبناني.

وعلم أنّ هذه الدعوة ربما تنسحب على كتل إضافية يقترح عليها الحاضرون في بيت الكتائب اليوم بأن تتخذ موقفًا مماثلًا لها، لكن حتى الساعة الموقف الموحّد يجتمع على الكتل التي كانت حاضرة اليوم في الصيفي.

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