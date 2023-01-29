الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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اجتماع نفطيّ في وزارة الطاقة

منذ 19 دقيقة
وزير الطاقة وليد فياض

وزير الطاقة وليد فياض

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استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض صباحا في مكتبه في الوزارة وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، والمدير التنفيذي لمجموعة توتال انيرجيز الفرنسية المهندس باتريك بويانيه والمدير التنفيذي لمجموعة ايني الايطالية المهندس كلاوديو ديسكالزي؛ في اطار النهار النفطي الطويل الذي تنظمه وزارة الطارقة.

وفي بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزارة، فان “إجتماعا عقد تم خلاله التباحث في التعاون بين جميع الأفرقاء للترحيب بدخول قطر كشريك ثالث في البلوكين 4 و9 وإتمام عمليات حفر البئر الإستكشافية في البلوك رقم 9 خلال العام 2023”.

وفي نهاية الإجتماع، وقع الوزير فياض وضيوفه على مجسم رمزي للرقعتين الاستكشافيتين 4 و9 قبل انتقال الوفد لإتمام عملية التوقيع الرسمي بحضور ورعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي سيجتمع مع الوزير فياض والوزير الكعبي والمديرين التنفيذيين “لتوتال انيرجيز” “وإيني” لبحث آفاق الشراكة الجديدة الواعدة؛ وبعدها يعقد الوزيران فياض والكعبي والمديران التنفيذان لتوتال انيرجيز وإيني مؤتمرا صحافيا، يليه غداء عمل على شرف الضيوف في السرايا الكبيرة.

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