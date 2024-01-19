اجتماع نيابي الأسبوع المقبل.. وتصوّر حول الاستحقاق الرئاسي!

كشف عضو “اللقاء النيابي المستقل” النائب شربل مسعد أنّ “اللقاء يواصل لقاءاته أسبوعيًا لبلورة تصور حول الاستحقاق الرئاسي، عدا مناقشة القضايا التشريعية والقضايا النيابية المطروحة أمام المجلس النيابي، بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة حول كل القضايا وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي”.

وكشف مسعد لـ”الجمهورية” أنه في الأسبوع المقبل، “سيُعقد الاجتماع لدى النائب نعمة افرام لمتابعة البحث، والاتصالات يقوم بها النواب فرادى مع نواب آخرين، لأنّ لكل نائب منا هامشًا للتحرك وخصوصيات”.

ولفت إلى أنه “حتى الان، لا اسم مشتركًا بيننا، لكن هناك مواصفات مشتركة للرئيس العتيد، وإجماع على ضرورة عقد جلسات انتخاب مفتوحة لانتخاب الرئيس وتطبيق الدستور، و”لبننة” الاستحقاق بدل انتظار المبادرات الخارجية التي لم تصل إلى نتيجة حتى الآن”.