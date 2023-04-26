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اجتماع وزاري للبحث في ملف النازحين السوريين

منذ 46 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذه الأثناء اجتماعًا وزاريًا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان يشارك فيه: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.

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