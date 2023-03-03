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اجراءات مصرف لبنان ليست سوى "حبّة مسكّنات".. و"الوجع" سيعود أقوى

منذ 5 دقائق
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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أكدت أوساط واسعة الاطلاع لـ “الجمهورية” أنّ الاجراءات الجديدة لمصرف لبنان “ليست سوى حبة مسكّنات إضافية لن يدوم مفعولها طويلاً”، مشيرة إلى أن الوجع سيعود لاحقًا أقوى.

واعتبرت هذه الأوساط أنّ المشكلة تكمن في مواصلة معالجة مرض مُستعصٍ بالمهدئات، لافتة إلى أنه “من دون اتفاق سياسي وخطة اقتصادية سيستمر لحس المبرد والدوران العبثي في الحلقة المفرغة”.

وأشارت الأوساط إلى أنّ القرارات الأخيرة التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لِلجم الدولار “تندرج في إطار التهريج النقدي، ليس إلّا”. ونبّهت إلى أنّ المودعين هم سيدفعون ثمن تدابير المصرف المركزي، لأنّ الفارق بين سعر صيرفة على أساس 70 ألف ليرة وبين السعر الحقيقي في السوق السوداء سيعوّض مما تبقّى من أموال المودعين.

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