احباط محاولة تهريب دولارات مزيّفه الى تركيا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 14-5-2022، تمكّن عناصر فصيلة تفتيش المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامة، من إحباط عملية تهريب مبلغ مزيّف بقيمة مئتين وسبعة وثلاثين ألفا ومئتي دولارٍ أميركي/237,200/، كان مخبّأً داخل أمتعة عائدة لمسافرَين، أثناء محاولتهما مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا وفي اوقات مختلفة، وهما كلٌّ من م. د. (مواليد عام 1985، لبناني الجنسية) وتم ضبط مبلغ /193950/ دولارا مزيّفا في أمتعته و ع. أ. (مواليد عام 1975، تركي الجنسية) وضبط معه مبلغ /43250/ دولارا مزيّفا كان يضعها في كتاب بين أمتعته.

بالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية اعترف الأوّل أنه استحصل على الأموال المزيّفة من شخص يدعى (ج. ا. مجهول باقي الهوية) من مدينة زحلة، بعد أن تواصل معه عبر تطبيق “فايسبوك”، بحيث أنّ الأخير كان ينشر إعلانًا لبيع دولارات أميركية يدّعي أنها دولارات مجمّدة، وأنه ينوي نقلها إلى تركيا لصرفها هناك. فيما صرّح الثاني أنه استحصل على كتاب بغية نقله إلى تركيا لصالح أحد الأشخاص الذي يدعى “أبو علاء”، ولم يكن على علم بوجود أموال مزيّفة مخبّأة في داخله، كونه التقى بشخصٍ أعطاه إياه قُبيل توجّهه إلى المطار، ولم يقم بتفقّده.

أودع الموقوفان والمضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.