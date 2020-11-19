احباط محاولة تهريب 100 ألف دولار اميركي مزيف الى تركيا

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 9-11-2020، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب مبلغ من المال المُزيَّف بقيمة /100.000/ دولار أميركي، وذلك أثناء محاولة أحد المسافرين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجّهاً إلى تركيا، ويدعى:

أ. س. (مواليد عام 1962، تركي الجنسية)

بالتحقيق معه من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف بانه استحصل على المبلغ المزيّف من أحد الاشخاص في بيروت. كما تبين ان بحوزته جواز سفر دبلوماسي مزوّر لإحدى الدول الافريقية.

أحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.