احتفال عسكري رمزي للجيش اللبناني في عيده

أقيم احتفال عسكري رمزي، في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، في الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش، ترأسه ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد هيكل، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة.

وتلا هيكل أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش إلى العسكريين في المناسبة. كما أقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس، والألوية والوحدات.

ووضع قائد الجيش العماد جوزاف عون إكليلاً من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

كما غرّد الأمين العام لحزب “الطاشناق” النائب هاكوب بقرادونيان عبر حسابه على “تويتر”: “في كل الأزمات، يبقى الجيش حامي الوطن. كل عام وأنتم بخير والرحمة لشهداء الجيش اللبناني!”.

في كل الأزمات،

يبقى الجيش حامي الوطن.

كل عام وأنتم بخير والرحمة لشهداء الجيش اللبناني!#الجيش_اللبناني #عيد_الجيش #LebaneseArmy pic.twitter.com/FtYiwGS54P — Hagop Pakradounian (@hagopakradouni) July 31, 2023

وأشار الرئيس ميشال سليمان في بيان، إلى أن “جيش الوطن وليس جيش النظام، يحمي الدستور والعيش المشترك، يحمي الوطن والمواطن لا الحكام، جيش موحد ينبذ التقسيم والفدرالية”.

ورأى أن “الجيش بخير، فلا خوف على لبنان”.