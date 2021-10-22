احتفال لـ”أليانز لبنان” بإنجاز جديد في تاريخ الشركة

أقامت أليانز لبنان احتفالاً في مقر الشركة في الحازمية، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، واعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجنة الإدارية وكبار ممثلي أليانز لبنان.

وافتتح الحفل بكلمة السيد كريستوفر تاونسند الذي أكّد على التزام مجموعة أليانز “تجاه البلد ودعمنا شركتنا في لبنان لتخطّي الازمة الاقتصادية”.

من جهته رحبّ السيد أنطوان عيسى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Allianz الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لبنان بالمدعوين وعرض تاريخ وانجازات الشركة وأعلن بفخر أن: “اليوم وبعد 57 سنة، أصبح اسم شركتنا “أليانز” وهي العلامة التجارية الأولى لشركات التأمين والشركة الرائدة عالميا” بتقديم الخدمات المالية”.

مشدداً على على أهمية دعم مجموعة أليانز لتخطّي التحديات المستجدة في لبنان فشركة أليانز لبنان هي أول شركة تعيد الرسملة، وأول شركة تطلق حلول مبتكرة تتكيّف مع الوضع الراهن وأول شركة تدفع مطالبات انفجار مرفأ بيروت دون انتظار نتيجة التحقيق الرسمي.

بدوره عرض السيد باسم عاصي، المدير العام لشركة أليانز لبنان على الحاضرين الإجراءات التفصيلية التي اتخذتها الشركة بدءًا بإطلاق حلول مبتكرة تلبّي احتياجات الزبائن في ظروف اقتصادية متقلّبة، وبتسديد 97٪ من اجمالي الحوادث الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت التي تشكل 1500 مطالبة والتي آسفر عنها تصنيف الزبائن لشركة أليانز لبنان كـ Loyalty Leader في فروع الحياة وغير الحياة.