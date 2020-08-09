احتمال مطر خفيف..إليكم تفاصيل الطقس اليوم والأيام المقبلة

يسيطر طقس صيفي على المنطقة ويؤثر على لبنان نتيجة كتل هوائية رطبة تتمركز فوق وسط تركيا وتؤدي الى تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم والأربعاء، قد تؤدي الى احتمال مطر خفيف او رذاذ محلي خصوصاً جنوباً.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة

٢- الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف او رذاذ محلي

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨

الاثنين : انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا مستقرة بين ٢٣ و ٣٠ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٤ درجة اما على الـ ١٠٠٠م تتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة فيما الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف او رذاذ محلي خاصة جنوبا.